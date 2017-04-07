У резиденции Терезы Мэй пройдет акция протеста против авиаударов по Сирии

ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Антивоенный митинг в знак протеста против бомбардировок США Сирии пройдет в пятницу вечером у резиденции британского премьера в Лондоне, сообщили организаторы акции.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. В результате удара США по Сирии убиты семь человек: пятеро военных, двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.

"Мы осуждаем удары США, эти действия только увеличат количество убийств в Сирии, а также разожгут с новой силой эту ужасную войну, которая уже повергла в отчаяние жителей страны. Атака на неспособную защититься базу в Хан-Шейхун – худший путь ответа", — говорится в заявлении антивоенного движения Stop The War Coalition.

Согласно заявлению организации, активисты соберутся у резиденции британского премьера в 17.00 местного времени (19.00 мск). Акция протеста будет продолжаться два часа.

"Наравне c углублением трагедии сирийского народа, эти крайне безответственные действия ведут Запад к военной конфронтации с Россией. Тереза Мэй позорно поспешила поддержать решение, принятое самым ксенофобским и реакционным президентом США в истории. Мы призываем всех сторонников выйти сегодня на протест против будущих атак и против британской поддержки или участия в подобных операциях", — говорится в заявлении.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.