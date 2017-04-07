Разговора Путина с Асадом пока не планируется, заявили в Кремле

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Никаких контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и сирийским президентом Башаром Асадом по поводу нанесения США ракетного удара по аэродрому в Сирии на сегодняшний день не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, сегодня пока ничего не планируется", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планируются ли какие-то контакты с сирийским руководством по поводу случившегося.

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