Никонов назвал удар США по Сирии "умеренным ответом"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Удары США по Сирии — вариант умеренного ответа, есть информация, что планировалась широкомасштабная интервенция, заявил журналистам депутат Госдумы Вячеслав Никонов (ЕР).

"Есть информация, что рассматривались несколько вариантов. Был выбран вариант, скажем так, умеренного ответа, потому что предусматривалась, в том числе, возможность широкомасштабной интервенции", — сказал Никонов.

Он добавил, что речь идет о символическом спонтанном акте со стороны президента США Дональда Трампа, при этом крайне безответственном, нарушающем нормы международного права и подводящем международные отношения к опасной черте.

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