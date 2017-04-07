Дамаск выясняет количество жертв среди мирного населения после удара США

Удар США по авиабазе в Сирии (201)

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сирийские военные устанавливают местонахождение 36 крылатых ракет США и вероятных жертв американской атаки среди мирного населения, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В настоящее время сирийскими властями проводятся поисковые действия по установлению местонахождения оставшихся 36 американских крылатых ракет и вероятных жертв среди мирного населения", — сказал Конашенков.

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