Эйро призвал Россию к переговорам после удара США по Сирии

ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что его страна не хочет эскалации конфликта в Сирии, и призвал Россию к участию в переговорах по будущему САР, передает агентство Рейтер. © REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS США, разбомбив сирийскую авиабазу, нанесли удар по отношениям с Россией

Эйро, находящийся с визитом в Мали в сопровождении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, подчеркнул, что пора положить конец "лицемерию" и "если Россия хочет, как лучше, то надо остановиться и вести переговоры".

Ранее в пятницу Эйро заявил, что удар США по базе в Сирии является предупреждением для сирийского правительства. По словам Эйро, Иран и РФ должны понять, что поддерживать сирийского президента Башара Асада бессмысленно. В то же время глава МИД заявил, что Париж не стремится к конфронтации с Москвой или Тегераном.

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