НАТО назвала власти Сирии ответственными за авиаудар США

БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Власти Сирии полностью несут ответственность за удар США по их военной базе, последовавший за химатакой в Идлибе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Вслед за чудовищной атакой с использованием химического оружия в Хан-Шейхуне, жертвами которой стали десятки человек, включая большое число детей, США нанесли удар по авиабазе Шайрат в Сирии. Сирийский режим несет полную ответственность за это событие", — сказал Столтенберг, заявление которого распространила пресс-служба Североатлантического альянса.

По его словам, "НАТО постоянно осуждало продолжение использования Сирией химического оружия в явное нарушение международных норм и соглашений". Вместе с тем, Столтенберг заявил, что "НАТО поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира и политического решения в Сирии".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Военные США атаковали авиабазу Сирии. Кадры нанесения ракетного удара

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. В результате удара США по Сирии убиты семь человек: пятеро военных, двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил в четверг, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, и в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.