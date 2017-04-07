Удары США в Сирии нанесли вред борьбе с терроризмом, заявили в Кремле

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Удары США по территории Сирии нанесли вред борьбе с терроризмом; в Кремле сожалеют и обеспокоены тем, что действия президента США Дональда Трампа расходятся с декларировавшимися им ранее задачами борьбы с террором, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Что касается изменений какой-то геополитической композиции после этих ударов, то давайте вместе будем наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация. Пока однозначно можно сказать, что эти удары нанесли вред делу борьбы с терроризмом. Примечательно, что именно президент Трамп в ходе своей предвыборной кампании декларировал борьбу с международным терроризмом, борьбу с ИГИЛ как одну из своих главных целей, в том числе акцентируя необходимость формирования международной полноценной коалиции. Произошло все с точностью до наоборот. Мы очень глубоко сожалеем в этой связи, и сильно в этой связи обеспокоены", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли измениться геополитический расклад после ракетных ударов США.

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