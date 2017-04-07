Председатель ОБСЕ назвал удар США в Сирии превенивной мерой от химатак
12:3207.04.2017
(обновлено: 12:33 07.04.2017)
20508
ВЕНА, 7 апр — РИА Новости. Глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц считает ракетный удар по базе правительственный войск в Сирии превентивной мерой против возможных химических атак, однако принятие решений о таких действиях относится к компетенции СБ ООН, заявил он в пятницу агентству APA.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп
сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.
"Мы понимаем, что военная интервенция на аэродром была проведена в качестве превентивной меры для предотвращения в будущем атак отравляющими газами",- сказал министр.
Он добавил, что "хотя мы понимаем мотивацию США, принятие решения о таких мерах относится к ответственности Совета Безопасности ООН".
Он также осудил химическую атаку, совершенную во вторник, отметив, что это "требует резкой реакции со стороны международного сообщества".
"Мы ожидаем, что Совет Безопасности ООН в рамках своей ответственности поведет себя соответствующим образом и виновники атаки ядовитым газом будут привлечены к ответственности", — добавил Курц.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.