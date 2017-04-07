Председатель ОБСЕ назвал удар США в Сирии превенивной мерой от химатак

ВЕНА, 7 апр — РИА Новости. Глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц считает ракетный удар по базе правительственный войск в Сирии превентивной мерой против возможных химических атак, однако принятие решений о таких действиях относится к компетенции СБ ООН, заявил он в пятницу агентству APA.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.

"Мы понимаем, что военная интервенция на аэродром была проведена в качестве превентивной меры для предотвращения в будущем атак отравляющими газами",- сказал министр.

Он добавил, что "хотя мы понимаем мотивацию США, принятие решения о таких мерах относится к ответственности Совета Безопасности ООН".

Он также осудил химическую атаку, совершенную во вторник, отметив, что это "требует резкой реакции со стороны международного сообщества".

"Мы ожидаем, что Совет Безопасности ООН в рамках своей ответственности поведет себя соответствующим образом и виновники атаки ядовитым газом будут привлечены к ответственности", — добавил Курц.

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