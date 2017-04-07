Туск назвал удар США в Сирии "необходимой решимостью" в ответ на химатаки

БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Евросовета Дональд Туск назвал авиаудар США по базе ВС Сирии "необходимой решимостью" в ответ на химические атаки и заявил, что ЕС будет работать с США, чтобы положить конец жестокости в стране.

"Удары США демонстрируют необходимую решимость против варварских химических атак. ЕС будет работать с США, чтобы положить конец жестокости в Сирии", — написал Туск в Twitter

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. В результате удара США по Сирии убиты семь человек: пятеро военных, двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.

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