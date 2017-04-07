Посол Сирии: удар по базе в САР говорит о координации США с ИГ* и "Нусрой"*

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Удар крылатыми ракетами США по авиабазе в Сирии является вопиющим нарушением всех международных прав и свидетельствуют о координации между Вашингтоном и террористическими группировками "Исламское государство"* и "Джебхат-ан-Нусра"*, заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Американская агрессия против Сирии является агрессией против суверенитета нашей страны. И вопиющим нарушением всех международных прав. Это агрессия демонстрирует, что американцы поддерживают главарей группировок ИГИЛ* и "ан-Нусра"* и свидетельствует о координации между США и этими террористическими группировками. Американские удары являются ответом на недавние успехи сирийской арабской армии", — сказал Хаддад.

По словам дипломата, США нужно было найти предлог для вмешательства и таким предлогом стало использование химического оружия.

"Этот предлог надуманный, поскольку Сирия и ее армия свободна от химического оружия, ведь Сирия присоединилась к ОЗХО и эта организация подтвердила, что Сирия выполнила все свои обязательства по вывозу химического оружия. Еще раз подтверждаю, что Америка поддерживает террор в регионе, я считаю, что данный удар является прямым вмешательством, без посредников, как это было ранее", — подчеркнул сирийский посол.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>