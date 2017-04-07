МИД Сирии после удара США по авиабазе готовит обращение в СБ ООН

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. МИД Сирии готовит обращение в СБ ООН после удара крылатыми ракетами США по авиабазе Шайрат, заявил РИА Новости посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Будет обращение МИД Сирии в Совет Безопасности", — сказал дипломат.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Ранее сообщалось, что ракетный удар США, по предварительным данным, уничтожил девять самолетов Военно-воздушных сил Сирии. Ракетный удар привел к гибли семи человек.

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