МИД Сирии после удара США по авиабазе готовит обращение в СБ ООН
12:1007.04.2017
(обновлено: 12:14 07.04.2017)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. МИД Сирии готовит обращение в СБ ООН после удара крылатыми ракетами США по авиабазе Шайрат, заявил РИА Новости посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.
"Будет обращение МИД Сирии в Совет Безопасности", — сказал дипломат.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
Ранее сообщалось, что ракетный удар США, по предварительным данным, уничтожил девять самолетов Военно-воздушных сил Сирии. Ракетный удар привел к гибли семи человек.
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В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.