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Война в Сирии
Война в Сирии

МИД Сирии после удара США по авиабазе готовит обращение в СБ ООН

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (169)
12:1007.04.2017
(обновлено: 12:14 07.04.2017)
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Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. МИД Сирии готовит обращение в СБ ООН после удара крылатыми ракетами США по авиабазе Шайрат, заявил РИА Новости посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Источник: решение о встрече СБ ООН после удара США в Сирии пока не принято
"Будет обращение МИД Сирии в Совет Безопасности", — сказал дипломат.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Ранее сообщалось, что ракетный удар США, по предварительным данным, уничтожил девять самолетов Военно-воздушных сил Сирии. Ракетный удар привел к гибли семи человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Удар США по базе ВВС Сирии Шайрат
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Аэродром Шайрат в Хомс, Сирия
© REUTERS/ DigitalGlobe/Courtesy U.S. Department of Defense/Handout
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
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Война в Сирии
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