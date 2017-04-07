Глава МИД Турции запросил телефонные переговоры с Лавровым и Тиллерсоном

АНКАРА, 7 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что он запросил телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном после удара США по сирийской авиабазе.

"Мы запросили запрос на разговор с Лавровым, собираемся поговорить с Тиллерсоном… Зона безопасности и бесполетной зоны в Сирии всегда были на повестке дня, сейчас их создание стало еще актуальнее. И они должны быть более расширенными", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV

Он добавил, что Турция поддерживает удар США по сирийской базе и призвал "пресечь возможности для совершения преступлений сирийским режимом, а также юридически наказать виновных".

"Нужно как можно быстрее создать переходное правительство без участия Асада. Из Сирии может начаться новая волна беженцев. Необходимо обеспечить доставку гуманитарной помощи людям, которые в ней нуждаются", — добавил он.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

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