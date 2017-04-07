Лавров: Москва сделает выводы в связи с ударом США по базе в Сирии

ТАШКЕНТ, 7 апр — РИА Новости. Москва будет делать выводы об отношениях с Вашингтоном в связи с ударом США по авиабазе в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром "Шайрат" в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Уже сейчас цитируют СМИ такие радостные высказывания бывших функционеров обамовской администрации о том, что теперь,… после этих ударов сотрудничество между Россией и США становится совсем уже нереальным. Надеюсь, что они будут посрамлены, хотя, безусловно, выводы свои мы для наших будущих отношений будем делать", — сказал Лавров.

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