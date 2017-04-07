США могут спровоцировать боевиков на применение химоружия, считают в Сирии

КАИР, 7 апр — РИА Новости. Удар США по авиабазе в Хомсе может быть неправильно истолкован террористическими группировками и подтолкнуть их к дальнейшему использованию химического оружия, говорится в заявлении Верховного командования вооруженных сил Сирии.

"Попытка США оправдать эту агрессию, тем, что сирийская армия якобы применила химоружие в Хан-Шейхуне, не имея при этом достоверной информации о случившемся, а также о том, кто несет за это ответственность, может стать неверным посланием для террористических группировок, которые будут преднамеренно использовать химоружие в будущем каждый раз, когда будут нести потери на поле битвы", — говорится в документе.

По мнению командования сирийской армии, эта атака США нацелена на снижение потенциала сирийских вооруженных сил в борьбе с терроризмом.

"Ответом армии будет еще большее упорство в выполнении своего долга по защите сирийского народа, борьбе с террористами, восстановлению безопасности на всей территории Сирийской Арабской Республики", — заявили в сирийских вооруженных силах.

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