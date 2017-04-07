Пресс-конференция Лаврова и Лебедева. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев проводят совместную пресс-конференцию. Министр иностранных дел комментирует авиаудар США по авиабазе в Хомсе и ситуацию в Сирии. В ночь на пятницу Вашингтон нанес ракетный удар по сирийской авиабазе в Хомсе. По последней информации, при ударе погибли пять человек, несколько ранены, все самолеты на аэродроме Шайрат уничтожены.