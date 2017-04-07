ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай считает необходимым не допустить ухудшения ситуации в Сирии после последних событий, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по военной базе в Сирии крылатыми ракетами c кораблей ВМС. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат.

"Сейчас срочная необходимость не допустить ухудшения (ситуации) и необходимо поддерживать процесс политического урегулирования в Сирии ", — сказала Хуа Чуньин.

При этом Хуа Чуньин отметила, что Китай выступает против любого применения химоружия любыми странами или лицами под любым предлогом. Она также отметила, что КНР осуждает недавнюю гибель людей в Сирии от химоружия в провинции Идлиб.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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