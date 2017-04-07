США не просили Британию участвовать в ударах по Сирии, заявили в Лондоне

ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания была в курсе готовящихся ударов по авиабазе в Сирии, но США не просили ее принять в них участие, рассказал в пятницу утром журналистам глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон.

"Нас не просили участвовать в этом, это не было частью миссии коалиции, которая борется с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ и ряде других стран) в Сирии и Ираке. Это была операция Соединенных Штатов, но позвольте мне подчеркнуть еще раз, что мы полностью ее поддерживаем", — сказал Фэллон.

Он рассказал, что ему в четверг вечером позвонил его американский коллега Джеймс Мэттис и сообщил о планирующихся ударах. Фэллон также сообщил, что британский премьер Тереза Мэй также с самого начала была в курсе операции.

"Министр обороны США Джим Мэттис вчера ранним вечером проконсультировался со мной касательно нашей оценки виновности сирийского режима в осуществлении химической атаки, мы также подтвердили необходимость отслеживать и реагировать на любую возможную реакцию на удары со стороны России", — сказал Фэллон в интервью новостному каналу Би-би-си.

"Затем он рассказал о разных вариантах, предлагаемых президенту, а затем перезвонил мне, чтобы сообщить о решении президента и сообщить нам о планирующихся ударах. Наш премьер-министр в течение всего этого процесса была в курсе происходящего", — рассказал Фэллон.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.