Генштаб Сирии: свободная сирийская армия ждала удара США

КАИР, 7 апр — РИА Новости. Свободная сирийская армия (ССА) оппозиции не знала заранее о готовящемся ударе США по аэродрому Шайрат, но ожидала такого шага, заявил РИА Новости глава генштаба ССА Ахмад Берри.

"Касательно удара — нам ничего не сообщили, так как там не было важных объектов. Аэродром находится в 100-150 километрах от Дамаска", — заявил Берри.

"Мы ожидали этого, особенно с учетом того, что именно с аэродрома Шайрат взлетали самолеты с химическим оружием. Но заранее об этом мы не знали", — заявил РИА Новости один из командиров ССА Фатих Хасун.

"Думаю, будут нанесены новые авиаудары, я надеюсь, что они будут", — добавил Хасун. По мнению оппозиционера, эти меры приведут к смене режима в Дамаске.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. По предварительным данным, погибли пять человек, еще семеро получили ранения, сообщает телеканал Аль-Маядин со ссылкой на губернатора Хомса Талала Барази.