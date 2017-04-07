Американская агрессия: Россия обратится в СБ ООН после удара США в Сирии

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Ракетные удары США по правительственной базе в Сирии Кремль назвал агрессией против суверенного государства. По мнению Кремля, такие действия новой администрации США не будут способствовать развитию российско-американских отношений и создадут препятствия для формирования широкой антитеррористической коалиции.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Пентагон заявил, что целью был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, и в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.

Американская агрессия и созыв СБ ООН

Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Он отметил, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия. "Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН", — напомнил он.

"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов сравнил ракетный удар США по базе ВВС Сирии с бомбардировками Югославии и интервенцией в Ирак. По его словам, "теперь совершенно очевидно, что химатака в Идлибе была американской провокацией, чтобы оправдать удар по авиабазе". Сенатор отметил, что Трамп уже отказался от своего обещания бороться в Сирии с группировкой ИГ*, а не с президентом Башаром Асадом.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, удар США по сирийской авиабазе может привести к нарастанию конфликта на Ближнем Востоке.

А глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что в этой связи Россия может потребовать срочного созыва Совбеза ООН.

Урон отношениям РФ и США

Президент России считает, что удары США по Сирии наносят урон российско-американским отношениям и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом. "Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии", — сказал Песков журналистам.

"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот — создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", — подчеркнул Песков.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов также считает, что удар США по авиабазе в Сирии — "это очень напряженный момент в наших отношениях с США в послевоенной истории". Главное — это понять эти действия и дать им адекватную оценку, подчеркивает он.

Со своей стороны, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что после удара США по сирийской авиабазе перспектива создания коалиции Москвы и Вашингтона по Сирии ставится под большое сомнение.

"Так или иначе, российские крылатые ракеты продолжают бить по террористам, а американские — по правительственным войскам, которые, собственно, войну против террористов и возглавляют. Боюсь, что с такими подходами желанная российско-американская антитеррористическая коалиция в Сирии, о которой столь много говорилось после прихода Трампа во власть, почит в бозе, так и не успев родиться", — сказал Косачев.

На руку террористам

Виктор Озеров, со своей стороны, считает, что урон будет нанесен не только российско-американским отношениям, но и договорённостям с сирийской оппозицией, в том числе на женевской площадке.

По словам сенатора, удар США по авиабазе также может подорвать уже предпринятые усилия по борьбе с терроризмом в САР.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркивает, что, нанеся удар по авиабазе в Сирии, Трамп поддержал боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), поскольку именно с этой базы наносились удары по террористам.

С ним солидарен член парламентской группы по Сирии депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отмечает, что США ракетным ударом по авиабазе в Сирии открыло для террористов "второе дыхание" и "подставило плечо друга боевикам" террористической группировки ИГ*.

При этом член международного комитета Совфеда Олег Морозов отметил, что на американскую атаку на авиабазу в Сирии нельзя отвечать средствами войны, нужно воздержаться от резких ответных решений, все проанализировать и обсуждать на уровне дипломатии.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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