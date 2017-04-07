В МИД заявили, что Дамаск не мог применить химоружие в Идлибе

Удар США по авиабазе в Сирии (133)

РИА НОВОСТИ. ДАМАСК НЕ МОГ ПРИМЕНИТЬ В ИДЛИБЕ ХИМОРУЖИЕ, ПОСКОЛЬКУ ЕГО ПОПРОСТУ НЕТ, ЧТО НЕОДНОКРАТНО ПОДТВЕРЖДАЛОСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМ — МИД РФ