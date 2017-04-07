В Британии заявили, что удар США по Сирии носил точечный характер

ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости, Мария Табак. Удар США по Сирии носил ограниченный и направленный характер, он был проведен с тем, чтобы предотвратить использование химического оружия в будущем, заявил глава Минобороны Британии Майкл Фэллон.

"Она из целей была – провести крайне ограниченную и направленную акцию. США нанесли удар по летному полю и размещенным на базе оборудованию и вооружению. Было сделано все, чтобы избежать ущерба для российских военных", — сказал министр в интервью Sky News.

По его словам, американская сторона уведомила Британию о намерении нанести удар накануне вечером. "Глава Пентагона позвонил вечером, чтобы обсудить возможные варианты действий. Позже он позвонил мне еще раз, чтобы проинформировать об ударе. Премьер-министр была проинформирована о происходящем, мы находимся с американской стороной в постоянном контакте", — сказал Фэллон.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По предварительной информации, результатом ракетного обстрела авиабазы Шайрат стала гибель пятерых человек, еще семеро получили ранения.

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