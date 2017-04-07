Слуцкий допускает, что ситуация с химатакой в Идлибе была провокацией

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что ситуация с химической атакой в Сирии была специально спланирована как провокация, чтобы вернуть США на антиассадовский вектор политики.

"Нельзя исключать вся ситуация с химатакой в Идлибе была провокацией, чтобы дезавуировать риторику президента США Дональда Трампа и вернуть США на антиассадовский вектор политики США в Сирии", — сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

По его мнению, еще предвосхищая ракетный удар по базе в провинции Холмс в Сирии, госсекретарь Рекс Тиллерсон прямо заявил, что США намерены создавать коалиции по свержению Асада.

"При этом широкой коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии, благодаря действиям США и их союзникам, так и не создано. И Россия вынуждена в одиночку бороться с силами международного терроризма, в то время как США снова занимаются большой геополитикой в угоду своим интересам и громят правительственные войска в САР", — отметил депутат.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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