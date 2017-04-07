Брифинг официального представителя МИД России. Прямая трансляция

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг. Ожидается заявление Захаровой по ударам США по Сирии. В ночь на пятницу Вашингтон нанес ракетный удар по сирийской авиабазе в Хомсе. По последней информации, при ударе погибли пять человек, несколько ранены, все самолеты на аэродроме Шайрат уничтожены.