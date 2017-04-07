США открыли террористам в Сирии второе дыхание, считают в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. США ракетным ударом по авиабазе в Сирии открыло для террористов "второе дыхание" и подставило плечо друга боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, заявил член парламентской группы по Сирии, депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"Соединенные штаты наглядно демонстрируют всему миру свой статус международного жандарма. Они как гоголевский Держиморда, бьют всех, кто попадется под руку. Нанесение американского ракетного удара по авиабазе в Сирии открыло второе дыхание для террористов. Пентагон, что называется, подставил плечо друга боевикам ИГИЛ*", — сказал РИА Новости Белик.

По его словам, складывается впечатление, что США невыгодна борьба с терроризмом.

"Своими агрессивными действиями они оказывают поддержку международному терроризму, тем самым ослабляя антитеррористическую коалицию. Судя по всему, американцы стараются изменить международный баланс сил и построить на Ближнем Востоке новое управляемое исламское государство", — подчеркнул депутат.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес в химатаке в провинции Идлиб и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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