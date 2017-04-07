ВКП сирийской оппозиции не ждет от США дальнейших военных действий

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции не ожидает дальнейших военных действий со стороны США в Сирии, заявил РИА Новости член делегации оппозиции Сирии Яхъя аль-Ариди.
"Я думаю, на этом военное действие прекратится", — заявил аль-Ариди.
По его мнению, после удара США по аэродрому в Сирии Дамаск станет более серьезно относиться к межсирийским переговорам в Женеве и Астане.
"Я думаю, это приведет к продвижению в них (женевском и астанинском процессах) с более серьезным отношением, так как сирийское правительство будет думать дважды. Он (ракетный удар США) является ответом на нарушение сирийских властей закона и неуважительное отношение к Женевскому коммюнике резолюции СБ ООН о положении на Ближнем Востоке", — заявил аль-Ариди.
"Международное сообщество очень гневно отреагировало на зверские преступления сирийских властей. Таким образом, США действовали под влиянием международного гнева", — заявил аль-Ариди, добавив, что Вашингтон принял решение о нанесении удара по базе в Сирии, "основываясь, в основном, на имеющихся у них разведданных".
"Вероятно, Россия предпочла проигнорировать или не уделить внимание этому (атаке в Идлибе), думая, что они до сих пор живут в эру Обамы или Трампа, который считается другом, или, если не другом, то человеком, чья политика до сих пор не обрела четких форм. Таким образом, они попытались медлить. А США перешли к действиям и сделали это успешно", — добавил аль-Ариди.
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