ВКП сирийской оппозиции не ждет от США дальнейших военных действий

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции не ожидает дальнейших военных действий со стороны США в Сирии, заявил РИА Новости член делегации оппозиции Сирии Яхъя аль-Ариди.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По предварительной информации, результатом ракетного обстрела авиабазы Шайрат стала гибель шести человек, еще несколько получили ранения.

"Я думаю, на этом военное действие прекратится", — заявил аль-Ариди.

По его мнению, после удара США по аэродрому в Сирии Дамаск станет более серьезно относиться к межсирийским переговорам в Женеве и Астане.

"Я думаю, это приведет к продвижению в них (женевском и астанинском процессах) с более серьезным отношением, так как сирийское правительство будет думать дважды. Он (ракетный удар США) является ответом на нарушение сирийских властей закона и неуважительное отношение к Женевскому коммюнике резолюции СБ ООН о положении на Ближнем Востоке", — заявил аль-Ариди.

Представитель ВКП объяснил ракетный удар США по аэродрому в Сирии тем, что Вашингтон действовал под влиянием "международного гнева" на якобы применение химоружия в Идлибе.

"Международное сообщество очень гневно отреагировало на зверские преступления сирийских властей. Таким образом, США действовали под влиянием международного гнева", — заявил аль-Ариди, добавив, что Вашингтон принял решение о нанесении удара по базе в Сирии, "основываясь, в основном, на имеющихся у них разведданных".

"Вероятно, Россия предпочла проигнорировать или не уделить внимание этому (атаке в Идлибе), думая, что они до сих пор живут в эру Обамы или Трампа, который считается другом, или, если не другом, то человеком, чья политика до сих пор не обрела четких форм. Таким образом, они попытались медлить. А США перешли к действиям и сделали это успешно", — добавил аль-Ариди.

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