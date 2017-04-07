Министр информации Сирии назвал удар США по базе "ожидаемым"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр информации Сирии назвал удар США по авиабазе "ограниченным" и "ожидаемым" и заявил, что не предвидит эскалации ситуации, передает агентство Рейтер.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс.

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