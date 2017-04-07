Депутат ГД назвал возможные последствия удара США по сирийской авиабазе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Удар США по базе в Сирии приведёт к резкому усилению террористической активности, вспышкам насилия в регионе, а также к угрозе в отношении христиан, считает член группы дружбы с парламентом Сирии, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
"На мой взгляд, это приведёт к резкому усилению террористической активности в регионе, потому что различные оппозиционеры от умеренных до откровенно террористических почувствуют, что у них развязаны руки. И многие соглашения, к которым мы пришли по умиротворению, окажутся на грани срыва", — сказал РИА Новости Гаврилов.
Он отметил, что такие действия могут не только привести к вспышкам насилия на территориях, которые вошли в режим примирения, но и к риску насилия в отношении меньшинств в Сирии, прежде всего, христиан.
По словам парламентария, ракетный удар США по базе в Сирии существенным образом подорвет начавшееся взаимодействие между политическими кругами России и Европы по мирному урегулированию конфликта. "Это подтвердит недоверие к возможности самостоятельной, продуманной политики администрации США…Потому что политика (США) изменяется уже три раза в отношении сирийского вопроса", — подчеркнул он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>