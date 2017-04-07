Депутат ГД назвал возможные последствия удара США по сирийской авиабазе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Удар США по базе в Сирии приведёт к резкому усилению террористической активности, вспышкам насилия в регионе, а также к угрозе в отношении христиан, считает член группы дружбы с парламентом Сирии, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"На мой взгляд, это приведёт к резкому усилению террористической активности в регионе, потому что различные оппозиционеры от умеренных до откровенно террористических почувствуют, что у них развязаны руки. И многие соглашения, к которым мы пришли по умиротворению, окажутся на грани срыва", — сказал РИА Новости Гаврилов.

Он отметил, что такие действия могут не только привести к вспышкам насилия на территориях, которые вошли в режим примирения, но и к риску насилия в отношении меньшинств в Сирии, прежде всего, христиан.

"Я допускаю, что, поскольку администрация США тем самым узаконила свою версию об ответственности сирийского правительства (в химатаке), то после этого у террористов будут развязаны руки, в том числе химических атак, в том числе христианского населения. Известно, что боевики активно применяли и в Алеппо и в ряде локальных конфликтов на территории Сирии своё собственное, доморощенное террористическое оружие", — отметил он.

По словам парламентария, ракетный удар США по базе в Сирии существенным образом подорвет начавшееся взаимодействие между политическими кругами России и Европы по мирному урегулированию конфликта. "Это подтвердит недоверие к возможности самостоятельной, продуманной политики администрации США…Потому что политика (США) изменяется уже три раза в отношении сирийского вопроса", — подчеркнул он.

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