Слуцкий: США готовы добиваться свержения Асада любой ценой

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Удар США по авиабазе в Сирии говорит о том, что они готовы любой ценой добиваться свержения режима президента САР Башара Асада, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По предварительным данным, результатом ракетного обстрела авиабазы Шайрат стала гибель пятерых человек, еще семеро получили ранения, сообщает телеканал Аль-Маядин со ссылкой на губернатора Хомса Талала Барази.

"Действия США говорят лишь о том, что они готовы любой ценой добиваться свержения режима президента Асада, несмотря на недавние заявления о том, что его судьбу должен решать сирийский народ", — заявил Слуцкий.

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