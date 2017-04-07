Власти Хомса планируют в скором времени восстановить атакованную США базу

ДАМАСК, 7 апр — РИА Новости. Атакованная США база ВВС Сирии Шайрат будет восстановлена и продолжит свою миссию в борьбе с терроризмом, заявил губернатор провинции Хомс Талал Барази телеканалу "Аль-Маядин".

"Атакованная авиабаза возобновит свою работу в ближайшее время для продолжения борьбы с терроризмом", — сказал Барази.

Губернатор подчеркнул, что ракетный удар по авиабазе играет в пользу террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), против которых сирийская армия продолжает вести активные боевые действия на востоке провинции Хомс.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Жертвами удара, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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