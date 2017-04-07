Косачев: Пентагону не понравилось смягчение позиции Трампа по Асаду

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пентагону и спецслужбам США могло не понравится смягчение позиции Белого дома по Сирии, и они могли просто вынудить некими якобы "неопровержимыми доказательствами" президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийской авиабазе, считает глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
"По странному стечению обстоятельств резкое ужесточение американского отношения к Асаду произошло спустя всего пару дней после его смягчения (на днях Белый дом констатировал, что смещение действующего режима более не относится к приоритетным задачам). Складывается устойчивое впечатление, что с этим тезисом не согласились ни в Пентагоне, ни в американских спецслужбах, и Трампа тут же приперли к очередной стенке "неопровержимыми доказательствами", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>