Косачев: Пентагону не понравилось смягчение позиции Трампа по Асаду

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пентагону и спецслужбам США могло не понравится смягчение позиции Белого дома по Сирии, и они могли просто вынудить некими якобы "неопровержимыми доказательствами" президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийской авиабазе, считает глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

"По странному стечению обстоятельств резкое ужесточение американского отношения к Асаду произошло спустя всего пару дней после его смягчения (на днях Белый дом констатировал, что смещение действующего режима более не относится к приоритетным задачам). Складывается устойчивое впечатление, что с этим тезисом не согласились ни в Пентагоне, ни в американских спецслужбах, и Трампа тут же приперли к очередной стенке "неопровержимыми доказательствами", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>