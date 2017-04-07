Сенатор назвал удар США в Сирии выходом за рамки международного права

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Удар США по авиабазе в Сирии выходит за рамки международного права и политической логики, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

"Это действия, которые выходят за рамки международного права, политической логики", — сказал он.

По его словам, "это очень напряженный момент в наших отношениях с США в послевоенной истории". "Главное — это понять эти действия и дать им адекватную оценку", — заключил Морозов.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

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