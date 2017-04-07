Австралия поддерживает удар США по базе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти Австралии выступили в поддержку удара США по базе в Сирии, передает местный портал News.com.au.

"Это пропорциональный и выверенный ответ для того, чтобы остановить использование аэродрома для доставки химического оружия снова", — заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. При этом он отметил, что Австралия "не воюет с режимом (президента Сирии Башара) Асада, США также ясно дали это понять".

"Как партнеры коалиции мы были предупреждены незадолго до атаки, и мы поддерживаем эти действия США", — добавил премьер Австралии.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>