Морозов: нельзя отвечать на атаку США в Сирии средствами войны

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На американскую атаку на авиабазу в Сирии нельзя отвечать средствами войны, нужно воздержаться от резких ответных решений, все проанализировать и обсуждать на уровне дипломатии. Такое мнение высказал РИА Новости член Международного комитета Совфеда Олег Морозов.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"Нужно воздержаться от резких ответных решений, проанализировать, понять действия США, чтобы они их откомментировали. Не отвечать средствами войны", — уверен Морозов.

Он также подчеркнул, что России необходимо заявить о срочном созыве Совбеза ООН, нужны двусторонние, многосторонние контакты. "Наступает время дипломатии", — сказал сенатор.

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