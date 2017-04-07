В ГД удар США по базе в Сирии назвали политикой двойных стандартов

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Нанесение Вашингтоном ракетного удара по базе в Сирии является политикой двойных стандартов со стороны США, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"Политика двойных стандартов, в очередной раз применяемая со стороны США, по-другому никак не назовёшь. Сегодня ещё раз убеждаешься, что США использует "Исламское государство" (запрещённая в РФ террористическая организация) как некий инструмент для решения своих геополитических интересов, и вызывает возмущение или непонимание то, что наносятся удары в отношении тех сил, в данном случае по военной базе в Хомсе армии САР, которые сегодня борются с терроризмом, с ИГ*", — сказал РИА Новости Швыткин.

"Вопрос: против кого воюют США? Против ИГ или против тех сил, которые борются с ИГ?", — добавил он.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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