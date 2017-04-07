Россия будет готовить в сирийском Хомсе местных саперов

ХОМС (Сирия), 7 апр – РИА Новости. Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России открыли в сирийской провинции Хомс, он будет обучать военнослужащих Сирии саперному делу.

Филиал Международного противоминного центра ВС РФ в Сирии открыт на базе Военного инженерного колледжа Хомса. Здесь одновременно будут обучаться 70 человек из разных военных частей Сирии, как офицеры, так и рядовые, но в основном те, кто уже имеет какой-то саперный опыт. Курсы рассчитаны на один месяц, а преподавать будут российские специалисты.

Еще один филиал действует в Алеппо, потому что именно там после многолетних боевых действий и выхода боевиков была необходимость в разминировании. Он уже выпустил два курса саперов. Филиал учебного Международного противоминного центра в Хомсе более удачно расположен с точки зрения географии. Кроме того, здесь есть тренировочные поля, пояснил журналистам начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Открытие центра разминирования здесь, в Хомсе, является плодом дружбы между РФ и Сирией, плодом взаимодействия между нашими странами", — заявил на церемонии открытия начальник инженерных войск САР генерал-лейтенант Абед Элкарим Алдирий.

Заместитель командира колледжа по работе с личным составом полковник Майад Али Хасан признал, что "Сирии не хватает специалистов, поэтому помощь россиян очень важна".

"Нам не хватает своих специалистов. Российские саперы — очень опытные преподаватели", — добавил Майад Али Хасан.

Губернатор провинции Хомс Талал Аль Барази на церемонии открытия выразил уверенность, что новый центр "спасет немало жизней сирийского народа".

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