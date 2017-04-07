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Война в Сирии
Война в Сирии

Коалиция сирийской оппозиции приветствовала удар США по базе сирийских ВВС

Сюжет:
Американский удар по Сирии (68)
07:3307.04.2017
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Поврежденное здание в сирийском Хомсе. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Национальная коалиция сирийской оппозиции приветствовала ракетный удар США по сирийскому аэродрому в провинции Хомс, сообщило агентство Франс Пресс.

Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото: U.S. Navy
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"Коалиция приветствует этот удар и призывает Вашингтон лишить (президента Сирии Башара) Асада возможности проводить авианалеты. Мы надеемся на дальнейшие удары и на то, что это только начало", — сообщил агентству представитель оппозиции Ахмад Рамадан.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По данным сирийских источников, в результате удара есть погибшие.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Истребитель ВВС Сирии. Архивное фото
© AFP 2017/ Stringer
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Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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2 пользователя оставили 2 комментария
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