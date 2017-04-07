Тиллерсон заявил, что союзники США поддержали удар по Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. США координировали свои действия с союзниками перед нанесением удара по авиабазе в Сирии, и те поддержали планы Вашингтона, сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы очень тщательно координировались с нашими международными партнерами в смысле коммуникаций с ними по всему миру. Могу сказать, что ответ наших союзников в регионе и на Ближнем Востоке был в подавляющей степени в поддержку действий, которые мы предприняли", — сказал Тиллерсон журналистам.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс, на котором были и российские военные. Сообщается, что удар нанесен 59 крылатыми ракетами с кораблей ВМС США в Средиземном море. Сирийская сторона заявила о жертвах в результате атаки, у США таких данных нет.

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