В Сирии рассказали о роли авиабазы, атакованной американскими военными

ДАМАСК, 7 апр – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Авиабаза сирийских ВВС Шайрат, по которой был нанесен ракетный удар силами США, играет основную роль в поддержке правительственных сил в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в провинции Хомс, заявил РИА Новости губернатор провинции Талал Барази.

"Сирийская армия и вооруженные силы противостоят терроризму, особенно на востоке Хомса. И в последнее время достигнуты значительные успехи, были освобождены газовые месторождения и город Пальмира с окрестностями. Эта военная база к востоку от Хомса играет основную роль в поддержке боевых операций против ИГ, особенно в восточной части Хомса", — сказал Барази по телефону.

Губернатор отметил, что сегодняшняя атака на авиабазу является прямой поддержкой терроризма, так как удары нанесены по сирийской армии с целью ее ослабления в противостоянии ИГ.

"Это нападение — реальный международный террор. Нанесен материальный ущерб, однако рано говорить об оценках. И хочу подчеркнуть, что ущерба боевому духу нет — в том смысле, что Сирия, сирийская армия продолжит борьбу с терроризмом и война против террора продолжается в Сирии", — подчеркнул собеседник агентства.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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