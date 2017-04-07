Боливия требует провести консультации Совбеза ООН после удара США по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Боливия требует провести в пятницу закрытые консультации Совбеза ООН в связи с ракетным ударом США по авиабазе в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник в организации.
Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес в химатаке в провинции Идлиб и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
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