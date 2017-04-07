Губернатор Хомса рассказал об обстановке в Сирии после ударов США

РИА НОВОСТИ. ГУБЕРНАТОР ПРОВИНЦИИ ХОМС: БОРЬБА С ОГНЕМ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ УЖЕ БОЛЕЕ 2 ЧАСОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ НА СИРИЙСКОЙ АВИАБАЗЕ ПОСЛЕ УДАРА США — АГЕНТСТВО