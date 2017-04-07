Пентагон: в результате американского удара в Сирии нанесен серьезный урон

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Авиабазе ВВС Сирии, по которой был нанесен американский удар, причинен серьезный ущерб, сообщает Пентагон.

"Мы оцениваем результаты удара. Первоначальные данные указывают на то, что в результате удара сирийским самолетам и поддерживающей инфраструктуре на базе Шайрат были причинены серьезные разрушения. Это снизило способность сирийского правительства применять химоружие", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. Там подчеркивается, что применение химоружия против мирных жителей не будет допущено.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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