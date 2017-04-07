Ракетный удар по базе в Сирии нанес серьезные повреждения, заявили в США

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Военные США располагают данными, что проведенный ими ракетный удар по правительственной базе в Сирии нанес объекту серьезный урон, передает агентство Рейтер.
США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.
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