Пентагон заявил о мерах предостородности при ударе по базе сирийских ВВС

ПЕНТАГОН ЗАЯВИЛ, ЧТО США ПРИНЯЛИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УДАРЕ ПО БАЗЕ ВВС СИРИИ, ЧТОБЫ "МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ДЛЯ РОССИЙСКИХ И СИРИЙСКИХ ВОЕННЫХ"

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