СМИ: решение о новых американских ударах по Сирии пока не принято

РЕШЕНИЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛОВ СИРИИ ВС США ПОКА НЕ ПРИНЯТО — ТВ СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИК В ПЕНТАГОНЕ

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