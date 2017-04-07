Сирийский источник подтвердил нанесение ракетного удара со стороны США

ДАМАСК, 7 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Авиабаза Шайрат (в 40 километрах от города Хомс) подверглась сильному ракетному удару, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Хомсе.

"Нам поступила информация о сильном ракетном ударе по авиабазе Шайрат. Пока не понятно, что именно бомбили и чем. Но удары были очень сильные", — рассказал собеседник агентства.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что США произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии. Сообщается, что удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным агентства Франс Пресс, всего было выпущено порядка 70 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

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