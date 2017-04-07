Трамп не сомневается в применении химоружия сирийским правительством

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что не сомневается в применении властями Сирии запрещенного химического оружия в нарушение резолюций ООН, сообщает телеканал CNN со ссылкой на выступление Трампа, которое еще не было обнародовано.
Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
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