Трамп не сомневается в применении химоружия сирийским правительством

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что не сомневается в применении властями Сирии запрещенного химического оружия в нарушение резолюций ООН, сообщает телеканал CNN со ссылкой на выступление Трампа, которое еще не было обнародовано.

Ранее сообщалось, что США нанесли удар по базе Шайрат в провинции Хомс, с которой, по их мнению, якобы могли осуществляться химические атаки.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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