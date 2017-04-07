Сафронков рассказал об обсуждениях применения химоружия в Идлибе в СБ ООН

ООН, 7 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Консультации СБ ООН и выступление постпреда США при ООН по инциденту с химоружием в сирийском Идлибе оставили гнетущее впечатление, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

В четверг вечером Совет Безопасности ООН продолжил работу над проектом резолюции в сирийском Идлибе, где, как сообщалось ранее, было применено химическое оружие.

"Поделюсь с вами, что консультации оставили гнетущее впечатление. Особенно выступление постпреда США, скажу об этом прямо", — сказал Сафронков журналистам по итогам.

По его словам, в ходе нынешнего заседания, как и прошедшего накануне, "в адрес России доносились нелицеприятные высказывания о том, что мы покрываем режим". "На это пришлось сказать, что мы находимся в стране по приглашению законного правительства и что мы ведем там антитеррористическую операцию. Поэтому если есть национальная точка зрения, она должна оставаться в национальных рамках, а не преподноситься как истина в абсолютной инстанции", — сказал зампостпреда РФ.

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