Сафронков: Запад не приветствует предложенный РФ проект резолюции по Идлибу

ООН, 7 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Предложенный Россией проект резолюции СБ ООН по ситуации в сирийском Идлибе не встречает понимания у западных стран, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

В четверг вечером Совет Безопасности ООН продолжил работу над проектом резолюции в сирийском Идлибе, где, как сообщалось ранее, было применено химическое оружие.

По итогам консультаций Сафронков сообщил, что "российская (резолюция) не встречает понимания у наших западных партнеров". "Вопрос – почему? Хотя я просто думаю, что наш проект резолюции составлен профессионально, его "нечем крыть", — сказал он.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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