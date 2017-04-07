Сафронков: авторам идеи операции в Сирии нужно вспомнить опыт Ирака и Ливии

ООН, 7 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Авторам идеи о военной операции в Сирии нужно посмотреть, к каким последствиям привели военные акции в Ираке и Ливии, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

В четверг вечером Совет Безопасности ООН продолжил работу над проектом резолюции в сирийском Идлибе, где, как сообщалось ранее, было применено химическое оружие.

"Не секрет, что все эти обсуждения в СБ протекают на фоне настоящей информационной шумихи по подготовке военной операции. Мы получаем на эту тему и прямые сигналы о том, что такая военная операция готовится. Более того, удивляет больше всего, что никто не задается вопросом о возможных последствиях", — сказал Сафронков.

"Мы сейчас на консультациях прямо сказали, что авторам подобного рода планов нужно основательно задуматься, посмотреть, к чему привели военные акции в Ираке, в Ливии, в других странах", — заявил российский дипломат. Он подчеркнул, что РФ предупредила — "все возможные последствия будут лежать на совести тех, кто подобного рода проекты задумывает".

Сафронков подчеркнул, что "те, кто радеет за справедливость и выступает против использования террористами химического оружия, почему-то закрывают глаза на то, что произошло в Мосуле". Однако в Мосуле, по его словам, факты использования химического оружия были подтверждены международными организациями — МККК и ВОЗ, а также западным разведывательным сообществом.

"Когда мы требуем провести полноценное расследование этих фактов, в ответ нас начинают ссорить с правительством Ирака. Мы призываем не питать иллюзий, потому что с правительством Ирака нас в разные стороны никто не разведет", — сказал Сафронков.

Ранее СМИ сообщили, что варианты военных действий США в Сирии предусматривают удары по объектам сирийских ВВС. По данным Wall Street Journal, целью операции могут также стать якобы находящиеся в Сирии склады с химоружием и штабы оперативного управления и узлы связи.

Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник, президент США Дональд Трамп заявил членам конгресса, что рассматривает военные меры против Сирии после инцидента в Идлибе. Однако, по данным агентства Рейтер, Трамп заявил журналистам, что не говорил конгрессменам о военных мерах против Сирии.

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