Пушков: Трамп встанет в один ряд с Бушем и Обамой, если войдет в Сирию

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможность начала военных действий США в Сирии, отметив, что в таком случае нынешний президент страны Дональд Трамп "встанет в один ряд" со своими предшественниками, которые вели боевые действия на Ближнем Востоке.

"В 21-м веке у каждого президента США была своя война на Ближнем Востоке, а то и две. Если Трамп войдет в Сирию, он встанет в ряд с (Джорджем) Бушем и (Бараком) Обамой", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В 21м веке у каждого президента США была своя война на Бл.Востоке, а то и две. Если Трамп войдет в Сирию, он встанет в ряд с Бушем и Обамой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 апреля 2017 г.

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Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник, Трамп заявил членам конгресса, что рассматривает военные меры против Сирии после инцидента в Идлибе. Однако, по данным агентства Рейтер, Трамп заявил журналистам, что не говорил конгрессменам о военных мерах против Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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